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Новости Липецка

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Опубликованы итоги дистанционного голосования в Липецке

Опубликованы итоги дистанционного голосования в Липецке

В Левобережном округе Липецкой области действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова (ЕР) набрала в ДЭГ 13952 голоса, в Липецком округе вице-губернатор Сергей Курбатов (самовыдвижение) — 15509 голосов.

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