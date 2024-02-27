Лёвкин: Готов новый функционал, оптимизирующий взаимодействие застройщиков с Росреестром

В Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) стал доступен удобный функционал, который позволит застройщикам отслеживать статус заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на построенные объекты, а также выгружать результирующие документы и видеть историю заявлений.