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Тюменка прошла ФГДС и ослепла

Тюменка Кристина потеряла зрение после гастроскопии в крупной сети клиник «Доктор Арбитайло». Во время процедуры девушка начала задыхаться — она ощутила сильную боль и давление в глазах, а по окончании ФГДС жаловалась на помутнение и отечность.

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