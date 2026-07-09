Тюменка прошла ФГДС и ослепла

Тюменка Кристина потеряла зрение после гастроскопии в крупной сети клиник «Доктор Арбитайло». Во время процедуры девушка начала задыхаться — она ощутила сильную боль и давление в глазах, а по окончании ФГДС жаловалась на помутнение и отечность.