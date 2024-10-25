Путин пошутил после реакции Запада на свое заявление о военном договоре с КНДР

Президент России Владимир Путин в интервью ведущей телеканала "Россия" Ольге Скабеевой пошутил касательно "взрыва" реакции на Западе и Украине на свои заявления о военном договоре с КНДР "Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии