Путин пошутил после реакции Запада на свое заявление о военном договоре с КНДР

Президент России Владимир Путин в интервью ведущей телеканала "Россия" Ольге Скабеевой пошутил касательно "взрыва" реакции на Западе и Украине на свои заявления о военном договоре с КНДР "Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели.