ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте органов внутренних дел Тобольска

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку теракта на объекте министерства внутренних дел (МВД) в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства.
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