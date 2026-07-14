ФСБ предотвратила атаку беспилотников на подмосковное предприятие

ФСБ России пресекла попытку теракта на стратегическом объекте в Подмосковье. ###A_*_A###Благодаря разведданным о контрабандных БПЛА из западных стран, предотвращена атака 35 дронами, спланированная СБУ в сотрудничестве с европейскими спецслужбами.
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