ФСБ предотвратила атаку беспилотников на подмосковное предприятие

ФСБ России пресекла попытку теракта на стратегическом объекте в Подмосковье. ###A_*_A###Благодаря разведданным о контрабандных БПЛА из западных стран, предотвращена атака 35 дронами, спланированная СБУ в сотрудничестве с европейскими спецслужбами.