В Марфине плетут масксети и льют блиндажные свечи для бойцов

Сообщество «Сердце Марфино» объединяет жителей района, которые оказывают поддержку нашим бойцам: плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, передают военнослужащим нательное бельё, перчатки, средства гигиены, лекарства, продукты и многое другое.
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