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Аргументы и Факты

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Офтальмолог Шилова объяснила, как сохранить зрение школьника

Офтальмолог Шилова объяснила, как сохранить зрение школьника

Профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала «Москве 24», что школьникам важно делать перерывы каждые 30–40 минут и ежедневно проводить на улице не менее двух часов.

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