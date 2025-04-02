Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Одним терпением войну не выиграть, мир приблизит разгром киевского режима

https://t.me/russkiy_malchik/2731Для тех, кто в танке и продолжает призывать к терпению ради переговоров, при этом попрекая других в паникёрстве — Трамп пока не сделал ни одного реального шага по прекращению войны.

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