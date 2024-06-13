Захарова уличила США в разной реакции на протесты в Армении и Грузии

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Соединенные Штаты с легкостью меняют под себя правила "миропорядка, основанного на правилах", прямо противоположно реагируя на протесты в Ереване и Тбилиси, написала в своем Telegram-канале в четверг, 13 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.