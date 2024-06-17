«Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значения «Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значенияУничтожение Крымского моста на сегодняшний день не имеет смысла, так как он перестал использоваться для переброски военных грузов.
Комментарии
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Игорь Человек
Да укро фашистом просто надоедло его подрывать. Вот они и прекратили врременно это дело.
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21 час.
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