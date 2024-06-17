«Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значения «Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значенияУничтожение Крымского моста на сегодняшний день не имеет смысла, так как он перестал использоваться для переброски военных грузов.