Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление каналов с призывами к терактам в России

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 7 миллионов рублей на мессенджер Telegram за неисполнение требований по удалению каналов, содержащих призывы к террористическим актам на транспортных объектах и участию в антиправительственных акциях, направленных на свержение власти в России .