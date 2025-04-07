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Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление каналов с призывами к терактам в России

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление каналов с призывами к терактам в России

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 7 миллионов рублей на мессенджер Telegram за неисполнение требований по удалению каналов, содержащих призывы к террористическим актам на транспортных объектах и участию в антиправительственных акциях, направленных на свержение власти в России .

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