Собянин: компании из Москвы расширили географию экспорта

Столичным компаниям удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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