Армия России показала, как идёт уничтожение сил ВСУ в котле в Харьковской области. В инфографике показаны успехи ВС РФ в ходе операции «Медвежий угол».
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