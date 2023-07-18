ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Деньги РФ и Белоруссии для образования мощного кулака необходимы , а здесь может помочь только приватизация стратегически важных отраслей промышленности . Деньги потекут ручьём - рекой , а не врагу , надо только переступить через себя и вспомнить о своих людях , которых необходимо будет защищать . Тоже и с мигрантами , коль они не приносят прибыли и не собираются участвовать в СВО ,и а вносят только беспорядки , разброд и криминал , то надо бы очистить от них страну , оставить только садовника и служанку в покоях у ВВП и ДАМ . Ну и водовки с кокой пару вёдер по примеру с Бидоном и щурогаек в ванную запустить для полного удовольствия . Отказались бы Вы от прежних не дружественных Вам друзей и приобрели новых среди своих РУССКИХ . Что батьки касаемо , то ему задачи ставить надо , он без этого никуда в общей концепции