База ЧВК "Вагнер" в Молькино под Горячим Ключом прекращает свое существование, учебный лагерь компании передислоцируется в новое место.
ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Деньги РФ и Белоруссии для образования мощного кулака необходимы , а здесь может помочь только приватизация стратегически важных отраслей промышленности . Деньги потекут ручьём - рекой , а не врагу , надо только переступить через себя и вспомнить о своих людях , которых необходимо будет защищать . Тоже и с мигрантами , коль они не приносят прибыли и не собираются участвовать в СВО ,и а вносят только беспорядки , разброд и криминал , то надо бы очистить от них страну , оставить только садовника и служанку в покоях у ВВП и ДАМ . Ну и водовки с кокой пару вёдер по примеру с Бидоном и щурогаек в ванную запустить для полного удовольствия . Отказались бы Вы от прежних не дружественных Вам друзей и приобрели новых среди своих РУССКИХ . Что батьки касаемо , то ему задачи ставить надо , он без этого никуда в общей концепции
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20 час.
Регина Толстоброва
Боятся , однако украинцы появление ЧВК Вагнер в Белоруссии. Это хорошо.
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18 час.
лл
лина любимцева
Работайте, ребята!! Воинской вам удачи!!!
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14 час.
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