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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Федотов о поездках в Дубай и на Мальдивы после армии: «Кайфанул. Я год провел в казарме, был максимально уставший и эмоционально опустошен»

Вратарь ЦСКА отслужил год на Северном флоте. Его призвали в армию вскоре после подписания контракта с «Филадельфией».

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