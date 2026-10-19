Поездки Ларисы Долиной по Москве со спецсигналом озаботили комитет Госдумы по транспорту. Однако никаких последствий за депутатскими заявлениями не последовало, из чего россияне сделали неутешительный вывод.
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Продолжается пиар в СМИ - нужно было показать "народу" какая певица востребованная публикой, что её с концерта на концерт (чтобы не снять с программы) доставили на автомобиле с "мигалкой". А может был целый эскорт из автомобилей ГАИ? :-)
эта же услуга платная, чего вы возбудились. Как гаишники были продажные так продажные и остались. Если бы только они одни были...... а в данном случае, старушка уже не понимает, что и где можно говорить
Озвучьте фамилию того козла, что выдал скомороху Долиной мигалку!
Если Долина была в автомобиле, который несся со страшной скоростью и чуть не умерла от страха, значит НЕ ДОЛИНА БЫЛА ЗА РУЛЕМ!! А кто был за рулем?!!
Ну так кто у нас главный борец с коррупцией?! Если известная персона башляет кучу бабла в "верха" ДПС, то чё ее не прокатить с мигалками по ул. Москвы или другого города? Или это не коррупция?! Это законно?! Позорище!
А что тут удивительного. В Думе сидит много граждан разных стран пожизненно, как я думаю, где-то так обстоят дела и в нашем Правительстве, и в региональных властных структурах, ну и конечно же в судах, куда же без судов. Наверное поэтому расслоение в обществе всё растёт и растёт. Ладно уж космические разницы в доходах, ведь с голоду-то никто не умирает, но, когда закон писан не для всех, становится страшно. Страшно за страну. Был у нас семнадцатый и девятнадцатый кровавые и голодные, были у нас и лихие девяностые, сколько можно наступать на эти проклятые грабли? Будем надеяться, что вот победим в СВО и начнётся очищение властных структур от нежелательных элементов. Периодическая чистка всего и всегда, как я понимаю, порой просто необходима.
Вот так устроена наша власть для приближенных. Такого бардака в стране не было 30 лет. Нет, чтобы отобрать все права и мигалки у этой престарелой дамы, та и депутаты еще пасанули. Вот так дума, вот так депутаты!