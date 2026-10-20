Считалось, что воинов для гробницы Цинь Шихуанди лепили только взрослые мужчины. Китайские исследователи, опубликовавшие работу в Journal of Cultural Heritage, оспорили это представление: по отпечаткам пальцев мастеров они оценили, что среди создателей были взрослые женщины и дети.
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