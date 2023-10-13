«Святая вода» — это одно из «чудес», составляющих гордость церкви: «святая вода» может очень долго храниться, не портясь; смоченные ею пищевые продукты долго остаются свежими.
Как сделать «святую воду»
Комментарии
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М
ММ
И это тоже. А еще во время новогоднее, когда водичка делается святой, планета проходит через область пространства, в котором излучение делает святой всю воду планеты. Другое дело, что живности там полно, и собственное излучение этой живности разрушает структуру воды. Микробы же слишком маленькие и дохнут.
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5 час.
Малик Гумеров
Науку нужно перестроить ... , ее цели и задачи ... , пока игнорирует все такие факты и мн. еще чего !
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Это они так колдуют = паству зазывают на "стрижку" !
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1 час.
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