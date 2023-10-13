Как сделать «святую воду»

М

ММ

И это тоже. А еще во время новогоднее, когда водичка делается святой, планета проходит через область пространства, в котором излучение делает святой всю воду планеты. Другое дело, что живности там полно, и собственное излучение этой живности разрушает структуру воды. Микробы же слишком маленькие и дохнут.