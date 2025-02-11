В Москве откроют 50 пунктов сбора подарков участникам СВО к 23 февраля

Акция проходит с 10 по 23 февраля. Стать ее участником может любой желающий.фото: mos.ruЖителей и гостей столицы пригласили поучаствовать в акции по сбору подарков для бойцов СВО, приуроченной ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
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