В Москве откроют 50 пунктов сбора подарков участникам СВО к 23 февраля

Акция проходит с 10 по 23 февраля. Стать ее участником может любой желающий.фото: mos.ruЖителей и гостей столицы пригласили поучаствовать в акции по сбору подарков для бойцов СВО, приуроченной ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.