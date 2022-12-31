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Леонид Музалевский рассказал орловцам о законодательных буднях и личных радостях

Леонид Музалевский рассказал орловцам о законодательных буднях и личных радостях

Должен ли бюджет области показывать реальное положение региона? Каким образом можно дополнительно увеличить помощь мобилизованным орловцам?  А также: взаимоотношения заксобрания с исполнительной властью региона; контроль за деятельностью чиновников и почему на статусные должности назначаются лица с сомнительной репутацией, имевшие судимость? Кто ответит за закупку по коррупционным схемам просроченных лекарств и что мешает поднять компенсационные выплаты погорельцам? Насколько этично властям пиариться и выдавать под фото и видеокамеры ключи от квартир сиротам, которые они выбили через суд? Какова главная семейная радость спикера? Всё это смотрите в интервью с Леонидом Музалевским.

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