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Адвокаты Эль‑Шаарави опровергли причастность футболиста к ставкам на спорт

Адвокаты Эль‑Шаарави опровергли причастность футболиста к ставкам на спорт

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль Шаарави никогда не делал ставки на футбольные матчи. Об этом сообщают юристы LCA Studio Legale Маттео Усленги и Федерико Вентури Ферриоло, представляющие интересы форварда.

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