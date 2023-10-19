Адвокаты Эль‑Шаарави опровергли причастность футболиста к ставкам на спорт

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль Шаарави никогда не делал ставки на футбольные матчи. Об этом сообщают юристы LCA Studio Legale Маттео Усленги и Федерико Вентури Ферриоло, представляющие интересы форварда.
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