Украина рассматривает лишение гражданства за получение паспорта России Ольга ВайленкоВ последних новостях из Украины сообщается о законопроекте, внесенном в Раду, который предусматривает лишение гражданства украинцев, получивших паспорт России.
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