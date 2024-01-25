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Украина рассматривает лишение гражданства за получение паспорта России

Украина рассматривает лишение гражданства за получение паспорта России

Украина рассматривает лишение гражданства за получение паспорта России Ольга ВайленкоВ последних новостях из Украины сообщается о законопроекте, внесенном в Раду, который предусматривает лишение гражданства украинцев, получивших паспорт России.

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