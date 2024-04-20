Сотрудники полиции в Курганской области помогают гражданам, оказавшимся в зоне затопления

Курганские полицейские совместно со спасателями из Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярска патрулируют пострадавшие от паводка территории вблизи областного центра с целью предотвращения возможных противоправных деяний, а также оказания помощи гражданам.
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