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Завершено следствие по делу о крупной взятке экс-кадровику Минобороны Кузнецову

Завершено следствие по делу о крупной взятке экс-кадровику Минобороны Кузнецову

Экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову и бизнесмену Леве Мартиросяну предъявлено обвинение во взяточничестве в окончательной редакции, вину они не признали.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
до чего неумелый копипаст удалите, не позорьтесь
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