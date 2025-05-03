Завершено следствие по делу о крупной взятке экс-кадровику Минобороны Кузнецову

Экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову и бизнесмену Леве Мартиросяну предъявлено обвинение во взяточничестве в окончательной редакции, вину они не признали.
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