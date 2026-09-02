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Царьград

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Минпромторг обещает модернизированный Ан-2 с 2028 года

Минпромторг обещает модернизированный Ан-2 с 2028 года

На Восточном экономическом форуме Минпромторг анонсировал модернизацию самолетов Ан-2 с 2028 года. Замглавы Абраменков заявил о поддержке компаний, интересующихся обновлением модели.

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