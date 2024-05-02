Автор: АМАРАНТ "Это бесчеловечно! -Сами виноваты." 645 таджиков выслали только во Внукове. Южан не выпускают в город.
Аэрофильтр для южных "спецов"
Комментарии
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Валерий Мязин
Кто дал для укров лояльное представление, это предатели засевшие у власти, всю эту мерзость ставить к стенке.
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7 час.
Вадим Кузнецов
СНГ, похоже, потерял свой смысл. Изжил себя. Тридцать лет население стран, входящих в этот "союз", варилось в своих котлах, а дровишки под эти котлы подбрасывали наши не-друзья. Страны, у которых в сущности не было государства, и страны, которые утратили свою государственность, сейчас де-факто под внешним управлением. А кому и каким "союзником" может быть страна без собственного государства? Какой смысл в "союзе" с чужой колонией, которая не может принимать самостоятельных решений? Такую колонию нужно либо брать себе, либо с ней размежеваться (ну да, дедушка Ленин так и сказал: "чтобы объединиться, нужно сперва размежеваться"). А вот идея "союза" с несамостоятельной страной без государства - нелепа. СНГ сейчас висит на шее России как камень, с помощью которого Россию вполне можно утопить. Его давно пора снять и выбросить. Есть и другие форматы собзничества.
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1 час.
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