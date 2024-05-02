Аэрофильтр для южных "спецов"

Вадим Кузнецов

СНГ, похоже, потерял свой смысл. Изжил себя. Тридцать лет население стран, входящих в этот "союз", варилось в своих котлах, а дровишки под эти котлы подбрасывали наши не-друзья. Страны, у которых в сущности не было государства, и страны, которые утратили свою государственность, сейчас де-факто под внешним управлением. А кому и каким "союзником" может быть страна без собственного государства? Какой смысл в "союзе" с чужой колонией, которая не может принимать самостоятельных решений? Такую колонию нужно либо брать себе, либо с ней размежеваться (ну да, дедушка Ленин так и сказал: "чтобы объединиться, нужно сперва размежеваться"). А вот идея "союза" с несамостоятельной страной без государства - нелепа. СНГ сейчас висит на шее России как камень, с помощью которого Россию вполне можно утопить. Его давно пора снять и выбросить. Есть и другие форматы собзничества.