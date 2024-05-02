Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Аэрофильтр для южных "спецов"

Аэрофильтр для южных "спецов"

Автор:  АМАРАНТ "Это бесчеловечно! -Сами виноваты." 645 таджиков выслали только во Внукове. Южан не выпускают в город.

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Комментарии
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Валерий Мязин
Кто дал для укров лояльное представление, это предатели засевшие у власти, всю эту мерзость ставить к стенке.
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7 час.
Вадим Кузнецов
СНГ, похоже, потерял свой смысл. Изжил себя. Тридцать лет население стран, входящих в этот &quot;союз&quot;, варилось в своих котлах, а дровишки под эти котлы подбрасывали наши не-друзья. Страны, у которых в сущности не было государства, и страны, которые утратили свою государственность, сейчас де-факто под внешним управлением. А кому и каким &quot;союзником&quot; может быть страна без собственного государства? Какой смысл в &quot;союзе&quot; с чужой колонией, которая не может принимать самостоятельных решений? Такую колонию нужно либо брать себе, либо с ней размежеваться (ну да, дедушка Ленин так и сказал: &quot;чтобы объединиться, нужно сперва размежеваться&quot;). А вот идея &quot;союза&quot; с несамостоятельной страной без государства - нелепа. СНГ сейчас висит на шее России как камень, с помощью которого Россию вполне можно утопить. Его давно пора снять и выбросить. Есть и другие форматы собзничества.
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1 час.

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