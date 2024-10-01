Пленный украинский боец рассказал о готовности ВСУ развернуть оружие против Киева

Украинский военнопленный Ярослав Диденко, который служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ и сдался российским военным, рассказал журналистам ТАСС, что солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы развернуть оружие в сторону Киева.
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