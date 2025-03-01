WP узнал о рассмотрении Трампом возможности прекратить оказывать военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок в рамках военной помощи Украине в ответ на заявления украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете, сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии