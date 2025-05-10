Поворот судьбы: жизнь 4 знаков развернется на 180 градусов до конца весны

Весна 2025 года обещает стать поворотным моментом для некоторых знаков зодиака. Пока природа пробуждается и всё вокруг меняется, звёзды приготовили внезапные повороты судьбы для тех, кто готов — или пока ещё не готов — к радикальным переменам.