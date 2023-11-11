В ретроматче «Локо» и ЦСКА сыграют Билялетдинов, Евсеев, Лоськов, Смертин, Сычев, Нигматуллин, Жирков, Кириченко, Алексей Березуцкий и Игнашевич

Игра пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». «Локомотив»: Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Вадим Евсеев, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов (к), Алексей Поляков, Родолфо, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.
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