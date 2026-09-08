Какие грузовики ездят по России — неожиданная статистика

По состоянию на 1 июля 2026 года в России стоит на учете 846,5 тысячи седельных тягачей (по данным Национального агентства промышленной информации).
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