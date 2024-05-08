На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

В ней он попросил в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины.
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