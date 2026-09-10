Вратари «Динамо» условно дисквалифицированы после матча с «Спартаком»

В воскресенье "Динамо" одержало волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Канцлер Германии ...
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым