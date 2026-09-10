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Регионы России

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Вратари «Динамо» условно дисквалифицированы после матча с «Спартаком»

Вратари «Динамо» условно дисквалифицированы после матча с «Спартаком»

В воскресенье "Динамо" одержало волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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