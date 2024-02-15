«Я не просто был к этому готов, а я этого хотел», — почему Путин назвал Такера опасным человеком после интервью

Интервью журналиста Такера Карлсона (Tucker Carlson) можно по праву назвать легендарным. Он смог взять его у президента Российской Федерации в такой исторически непростой момент и, говоря в целом, получить одобрение на эту беседу.
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