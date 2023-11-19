Как получить недостающие пенсионные баллы для страховой пенсии

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата для компенсации застрахованным лицам заработной платы и других выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.
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