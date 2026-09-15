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Добивали упавших: появились подробности перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Добивали упавших: появились подробности перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Украинские ресурсы раскрыли некоторые подробности недавней перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве. Как сообщает ряд источников, в ходе перестрелки сотрудники СБУ вели себя абсолютно беспринципно и не гнушались добивать упавших представителей смежной украинской спецслужбы.

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