Добивали упавших: появились подробности перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Украинские ресурсы раскрыли некоторые подробности недавней перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве. Как сообщает ряд источников, в ходе перестрелки сотрудники СБУ вели себя абсолютно беспринципно и не гнушались добивать упавших представителей смежной украинской спецслужбы.