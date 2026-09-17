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Ле Пен: без мирного урегулирования Украину ждет Столетняя война

Ле Пен: без мирного урегулирования Украину ждет Столетняя война

Конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую или Столетнюю войну в отсутствие мирного урегулирования, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен в эфире LCI.

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