Ле Пен: без мирного урегулирования Украину ждет Столетняя война

Конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую или Столетнюю войну в отсутствие мирного урегулирования, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен в эфире LCI.
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