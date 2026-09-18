На что знаки зодиака готовы потратить миллион?

Каждый хотел бы получить миллион. Так просто, ни за что. И потратить его с умом, или нет. Кстати, на что бы эту кучу денег промотали знаки зодиака?Овен Милашка-Овен отдохнет так, чтобы от моря, солнца, алкоголя и вкусной пищи ее тошнило еще несколько месяцев, чтобы холодная и хмурая Россия казалась ей волшебной страной, а бездомные — веселыми эльфами.
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