Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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На что знаки зодиака готовы потратить миллион?

На что знаки зодиака готовы потратить миллион?

Каждый хотел бы получить миллион. Так просто, ни за что. И потратить его с умом, или нет. Кстати, на что бы эту кучу денег промотали знаки зодиака?Овен Милашка-Овен отдохнет так, чтобы от моря, солнца, алкоголя и вкусной пищи ее тошнило еще несколько месяцев, чтобы холодная и хмурая Россия казалась ей волшебной страной, а бездомные — веселыми эльфами.

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