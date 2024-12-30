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Царьград

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"Настало время": Пассажир самолёта корейской Jeju Air успел отправить сообщение перед катастрофой

"Настало время": Пассажир самолёта корейской Jeju Air успел отправить сообщение перед катастрофой

Мужчина сообщил близким, что в крыло попала птица, и вариантов для посадки нет.В Южной Корее произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 179 человек.

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