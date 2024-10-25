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Настало время, когда хочется пожать руку грузинским властям

Настало время, когда хочется пожать руку грузинским властям

Майор Гром Впервые за 20 лет с лишним лет хочется пожать руку грузинам. К большому сожалению, Грузия сама стала инициатором того, чтобы с ней поступили так, как поступила Россия в начале правления Путина.

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