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ВС РФ выбили ВСУ с позиций под Артёмовском и продвинулись к Ивановскому: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС РФ выбили ВСУ с позиций под Артёмовском и продвинулись к Ивановскому: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 декабря 2023 г.: СВО сегодня. Обзор событий: Донецкое направление: на Авдеевском участке не прекращаются бои за Степное.

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