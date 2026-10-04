Отдых в Крыму
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Отдых в Крыму

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Капремонт по-севастопольски: между свежей краской и старыми проблемами

Капремонт по-севастопольски: между свежей краской и старыми проблемами

  В Севастополе реализуется региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая охватывает фасады, крыши, фундаменты, подвалы и лифтовое хозяйство.

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