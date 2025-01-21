Скандал с диаспорой на Камчатке закончился победой закона: Остался важный вопрос

Людмила Лиханова

В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ДИАСПОР - ОПГ, ЕСТЬ ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВА. И ВСЁ ! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ВНЕ ЗАКОНА И ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ ОБ ОПГ ! ХВАТИТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НАРОД НА БУНТЫ ! НЕОБХОДИМО В КАЖДЫЙ ГОРОД ОТПРАВИТЬ СЛЕДАКОВ И ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ИНАЧЕ ЭТУ ГАДИНУ - ВРАЖИНУ ОПГ НЕ УНИЧТОЖИТЬ. А МВД НУЖНО ЧИСТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ КОПЕЙКУ ВЗЯТЬ ОТ ОПГ, ДИАСПОР.