Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Скандал с диаспорой на Камчатке закончился победой закона: Остался важный вопрос

Скандал с диаспорой на Камчатке закончился победой закона: Остался важный вопрос

Царьград Олег Рукавицын/Царьград Люди возмутились тем, что мигрантов русскому языку будут учить мигранты, и начали писать о проблеме в Интернете.

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Комментарии
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Добрый Кот
Не надо госдуре говорить о диаспорах. А то за откаты лигализует их.
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4 час.
Людмила Лиханова
В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ДИАСПОР - ОПГ, ЕСТЬ ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВА. И ВСЁ ! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ВНЕ ЗАКОНА И ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ ОБ ОПГ ! ХВАТИТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НАРОД НА БУНТЫ ! НЕОБХОДИМО В КАЖДЫЙ ГОРОД ОТПРАВИТЬ СЛЕДАКОВ И ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ИНАЧЕ ЭТУ ГАДИНУ - ВРАЖИНУ ОПГ НЕ УНИЧТОЖИТЬ. А МВД НУЖНО ЧИСТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ КОПЕЙКУ ВЗЯТЬ ОТ ОПГ, ДИАСПОР.
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3 час.
Елена Хараничева
👍👍👍
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2 час.

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