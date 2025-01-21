Царьград Олег Рукавицын/Царьград Люди возмутились тем, что мигрантов русскому языку будут учить мигранты, и начали писать о проблеме в Интернете.
Скандал с диаспорой на Камчатке закончился победой закона: Остался важный вопрос
Комментарии
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Добрый Кот
Не надо госдуре говорить о диаспорах. А то за откаты лигализует их.
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4 час.
Людмила Лиханова
В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ДИАСПОР - ОПГ, ЕСТЬ ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВА. И ВСЁ ! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ВНЕ ЗАКОНА И ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ ОБ ОПГ ! ХВАТИТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НАРОД НА БУНТЫ ! НЕОБХОДИМО В КАЖДЫЙ ГОРОД ОТПРАВИТЬ СЛЕДАКОВ И ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ИНАЧЕ ЭТУ ГАДИНУ - ВРАЖИНУ ОПГ НЕ УНИЧТОЖИТЬ. А МВД НУЖНО ЧИСТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ КОПЕЙКУ ВЗЯТЬ ОТ ОПГ, ДИАСПОР.
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3 час.
Елена Хараничева
👍👍👍
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2 час.
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