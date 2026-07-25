Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

Буданов* пожаловался на преподнесенный армией России «не первый урок»

Буданов* пожаловался на преподнесенный армией России «не первый урок»

Удар ВС РФ по военной выставке под Киевом стал для украинского режима «не первым уроком». Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии