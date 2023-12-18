Ксения Собчак похвасталась в Сети кольцом за миллиард

Erl Schweizer

"Зарабатывает под 300 млн в год. Все бизнесы Ксении Собчак в России Рассказываем, за счет чего живет журналистка 2 ноября 2022, 09:00 9 245 Бывшая телеведущая давно зарабатывает на рекламных контрактах и своих соцсетях. В рубрике «Звездный бизнес» MSK1.RU рассказывает, какими еще делами занимается Ксения Собчак в России. Доходы Собчак раскрыл ее муж В 2021 году Forbes поставил Собчак на 7-е место в рейтинге самых успешных звезд России. Ее доход оценили в $ 4,7 млн. Издание отмечало, что у нее есть контракты с Mercedes-Benz, Dior и Bosco. В 2020 году муж Ксении режиссер Константин Богомолов как худрук Театра на Малой Бронной подал декларацию о доходах, из которой стало известно, что в 2019-м Ксения Собчак заработала 185,7 млн рублей. В 2020 году доход Собчак составил 212,7 млн рублей, а в 2021-м, согласно декларации Богомолова, его жена заработала 295,3 млн рублей, а сам он — 14,4 млн. В собственности у Ксении пять с половиной земельных участков, один жилой дом и доли еще в двух, две квартиры и треть еще одной, а также девять нежилых помещений. В автопарке журналистки Bentley Continental GT Speed, Toyota Land Cruiser 150 и минивэн Mercedes-Benz V 250 D LEX. При этом, по данным Росреестра, с 2018 года Ксении принадлежит еще один трехэтажный дом площадью 1865,9 кв. м. В декларации такого нет, возможно, причина в том, что он был достроен только в 2021-м".