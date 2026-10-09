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Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Сдавать анализы в принципе неприятно: многие люди опасаются игл и вида крови, болезненность процедуры зависит от компетенции медсестры или врача, плюс у кого-то есть негативный опыт пребывания в медицинской системе.

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