Российские рыбаки пошли на рекорд

Текущий год может стать рекордным для российской рыбной отрасли. Рыбаки могут выловить 5,07 млн тонн водных биоресурсов — максимум за последние пять лет, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
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