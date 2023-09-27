Российские рыбаки пошли на рекорд

Текущий год может стать рекордным для российской рыбной отрасли. Рыбаки могут выловить 5,07 млн тонн водных биоресурсов — максимум за последние пять лет, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).