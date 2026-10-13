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Доллар держится около максимума за 18 месяцев на фоне геополитических рисков

Доллар держится около максимума за 18 месяцев на фоне геополитических рисков

Американский доллар сохраняет высокие позиции благодаря сочетанию геополитической неопределённости, относительно привлекательных процентных ставок и спроса на защитные активы.

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