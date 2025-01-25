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Владимирские новости

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«Львицы» уступили вологодской «Чевакате» в домашнем матче

«Львицы» уступили вологодской «Чевакате» в домашнем матче

Баскетболистки «Владимирских львиц» в напряжённом поединке уступили вологодской «Чевакате» (69:72). Сегодня во Владимире прошёл матч женской баскетбольной Суперлиги, в котором местные «Владимирские львицы» встречались с вологодской «Чевакатой».

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